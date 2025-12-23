Alicia Ariza 23 DIC 2025 - 11:10h.

Un vigilante de seguridad auxilió a la víctima, que sangraba abundantemente, e intentó controlar la hemorragia

HuelvaUn juzgado de Huelva ha decretado el ingreso en prisión de un hombre por apuñalar a otro que se negó a darle tabaco. La agresión con arma blanca se produjo en la estación de autobuses de Huelva.

La sala 091 recibió una llamada en la que se alertaba de que un hombre había sido apuñalado en la estación de autobuses de la capital onubense. A su llegada, los agentes encontraron a la víctima, que sangraba abundantemente, siendo auxiliada por un vigilante de seguridad que intentaba controlar la hemorragia.

Colaboración ciudadana

El dispositivo destinado a la localización del agresor culminó en escasos minutos, gracias a la colaboración ciudadana, con la detención del presunto autor del apuñalamiento. La investigación policial confirmó que el detenido había apuñalado a la víctima por no facilitarle tabaco.

Tras pasar a disposición judicial se ha decretado su ingreso en prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa.

La víctima fue trasladada a un centro hospitalario donde fue intervenida de urgencia ante la gravedad de las heridas que presentaba.