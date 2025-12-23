Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sociedad
Asesinatos

La Guardia Civil investiga la versión de encapuchados que dio la pareja del ganadero asesinado en Cuevas, Asturias

Las últimas palabras de Toño, ganadero de Ribadesella: “Dame las manos, no me sueltes”
La cuñada del ganadero asesinado en Cuevas, Asturias, pone en duda la versión de su hermana de encapuchados asesinos. Informativos Telecinco
Compartir

Tres meses después del asesinato del ganadero Toño Otero Toraño, de 60 años, en la localidad riosellana de Cuevas, Principado de Asturias, la investigación continúa abierta y sin detenciones. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene varias líneas de trabajo, pero una de ellas ha cobrado especial relevancia: determinar si, además de la pareja de la víctima y su cuñada, entraron más personas en la vivienda en el momento de la agresión mortal.

El crimen se produjo a plena luz del día, en una zona de gran tránsito turístico. Según el relato inicial de la pareja del asesinado, dos hombres encapuchados habrían irrumpido en la casa y golpeado brutalmente al ganadero con un objeto contundente, cubriéndole la cara con una manta antes de huir precipitadamente. La cuñada declaró que se encontraba en la planta superior y que no escuchó nada hasta bajar a la cocina, donde encontró a Otero “con la cara desfigurada”.

PUEDE INTERESARTE

Nuevo testimonio de la cuñada

Sin embargo, los investigadores tratan de esclarecer si ese relato se ajusta a lo ocurrido. La Guardia Civil analiza si realmente hubo encapuchados o no en la vivienda en el momento del crimen, cuya presencia fue mencionada por su pareja.

Diez días después del crimen, la cuñada pidió declarar de nuevo de forma voluntaria en el cuartel de Gijón. En esa comparecencia, según fuentes del caso citadas por El Comercio, expresó dudas sobre la versión de su propia hermana, la única que aseguró haber visto a los supuestos agresores. Este giro ha reforzado la hipótesis de que el escenario del crimen podría no coincidir con el relato inicial de las mujeres.

PUEDE INTERESARTE

Mientras el caso permanece bajo secreto de sumario en el juzgado de Cangas de Onís, la Guardia Civil continúa recopilando testimonios, analizando tiempos y movimientos y revisando posibles contradicciones.

Temas