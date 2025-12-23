Redacción Andalucía 23 DIC 2025 - 15:18h.

El instructor los desimputa por las muertes y los aparta en una causa separada por pertenencia a grupo criminal y contrabando

El juez que instruye la causa por la muerte de dos guardia civiles arrollados en su barca por una narcolancha en el puerto de Barbate, Cádiz, en febrero de 2024 ha decidido sacar de la investigación a dos de los cuatro acusados que ahora solo serán juzgados por otros delitos.

En un auto reciente, el magistrado ha acordado que Y.E.M. y M.L., dos de los tripulantes que iban a bordo de la embarcación semirrígida, no continúen siendo investigados por los delitos relacionados directamente con la muerte de los agentes. Según la resolución, citada por el Diario de Cádiz, las diligencias practicadas hasta el momento no permiten sostener su participación en la maniobra que provocó el fatal arrollamiento.

Juicio a mediados de 2026

Ambos pasarán ahora a ser juzgados en un procedimiento separado, únicamente por los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal y contrabando. De este modo, quedan fuera de la pieza principal que analiza la responsabilidad penal por el doble homicidio.

La causa seguirá adelante únicamente contra el piloto de la narcolancha, Karim El Baqqali, y otro de los tripulantes, quienes previsiblemente serán juzgados por un jurado popular. Un informe pericial reciente, incorporado al sumario, concluye que la embarcación se dirigió “de forma directa” hacia la zodiac de la Guardia Civil, un elemento clave para determinar la intencionalidad de la maniobra.

El procedimiento continúa avanzando con vistas a un juicio que podría celebrarse a mediados del próximo año en la Audiencia Provincial de Cádiz.