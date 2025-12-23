Alicia Ariza 23 DIC 2025 - 12:13h.

Ha sustraído tres de los cuatro ordenadores que controlan el sistema de iluminación y de sonido

CádizLa magia de la Navidad se vio empañada durante la noche del lunes en Cádiz después de que el Ayuntamiento tuviese que suspender el espectáculo de luces debido al robo de tres de los cuatro equipos informáticos utilizados para la realización del evento.

No fue hasta poco antes de la celebración del esperado espectáculo, cuando se descubrió el robo y sus consecuencias.

Según ha explicado el consistorio gaditano, la caseta instalada en la plaza de San Juan de Dios, en la que se encontraba el equipamiento técnico, fue forzada para acceder a su interior y sustraer el material electrónico necesario para el desarrollo del espectáculo. Un acto vandálico que provocó la cancelación de la esperada cita.

Material robado

La empresa responsable del montaje, Ximénez Iluminación, ha indicado que han robado tres de los cuatro ordenadores allí instalados y cuatro cargadores, elementos imprescindibles para el control del sistema de iluminación y de sonido.

De momento, la suspensión del evento es con carácter indefinido, mientras que el consistorio y la empresa encargada del montaje trabajan para restablecer el espectáculo lo antes posible.

El espectáculo de luces, con tres pases diarios, es uno de los grandes atractivos de la programación navideña de Cádiz.