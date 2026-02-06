El detenido, de 46 años y nacionalidad española, tenía antecedentes, aunque por otros delitos distintos: ha ingresado en prisión provisional

La Policía avisa a los padres de que el 72 % del material pedófilo sale de las redes sociales

Compartir







Un hombre de 46 años ha sido detenido en Madrid por difundir a través de una aplicación de retransmisión en directo las agresiones sexuales que él mismo cometía sobre su hija de siete años a cambio de monedas virtuales con las que aumentaba su popularidad ella, adquiría productos que se ofertaban en ese canal o las cambiaba por dinero. La Policía Nacional sospecha que, respecto a esto último y en ese sentido, no llegó a canjear ni 1.000 euros

Fue gracias al aviso anónimo de un ciudadano al correo 'denuncias.pornografía.infantil@policia.es', habilitado por la Policía Nacional para denunciar delitos de pornografía infantil, como los agentes dieron inicio a la investigación hasta localizar y detener al implicado un ciudadano español que ya se encuentra en prisión y que fue arrestado en su domicilio del distrito madrileño de Tetuán.

PUEDE INTERESARTE Ernesto Pereda, el español que dijo no al dinero de Epstein al conocer sus delitos con menores

El detenido por agredir sexualmente a su hija menor y retransmitirlo tiene antecedentes

Fueron agentes de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña los que iniciaron las primeras pesquisas para dar con el implicado tras la citada denuncia anónima, si bien han sido los especialistas de la Unidad Central de Ciberdelincuencia los que han desarrollado la investigación que ha permitido la localización y detención del mismo.

A través de la denominada ‘operación Esquil’, los agentes dieron con el paradero del agresor sexual, que además cuenta con antecedentes, aunque por otros delitos.

PUEDE INTERESARTE La Justicia condena a 48 años a un hombre por agresiones sexuales a mujeres en situación de vulnerabilidad

Según los investigadores, el varón, de nacionalidad española y separado de la madre de la niña, su única descendiente, aprovechaba los momentos con su hija para cometer las agresiones sexuales, si bien los agentes no han podido determinar desde cuándo se producían, aunque los dos móviles intervenidos que analizan contienen material pornográfico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El detenido en la ‘operación Esquil’ usaba una aplicación legal y poco conocida

Según han explicado fuentes policiales, el detenido utilizaba salas privadas de aplicaciones de retransmisiones en directo para captar a usuarios interesados mostrando fotos con su hija en una cama. Una vez le pagaban una cantidad con tarjeta de crédito canjeable en moneda virtual o token, el detenido les daba acceso a sus directos.

Sobre ello, y en el marco de la investigación, los agentes intentan ahora determinar cuántos usuarios pudieron visionar estas agresiones que, en muchos casos, al tratarse de retransmisiones en vivo son eliminadas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Aportando detalles sobre el caso, un subinspector de la Unidad Central de Ciberdelincuencia ha precisado que la contraprestación que el arrestado obtenía por la conexión de estos pedófilos consistía en obtener monedas virtuales canjeables en la propia web por regalos, mejora de posicionamiento o dinero real.

En ese sentido, la Policía sospecha que no llegó a canjear ni 1.000 euros.

Ante su modus operandi, los investigadores aseguran que este tipo de modalidad de agresiones sexuales retransmitidas en directo es poco común en España, si bien la aplicación usada, de la que han preferido no detallar su nombre, es legal y poco conocida.

El agresor sexual, en prisión provisional

Ante este caso, la Policía señala que este tipo de plataformas, como la utilizada por el detenido, una vez conocen que se comete un hecho delictivo, hacen esfuerzos para evitar estos comportamientos y prevenirlos.

Tras pasar a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito de corrupción de menores consistente en la producción, tenencia y distribución de pornografía infantil y agresión sexual, se decretó su inmediato ingreso en prisión.

Ante lo sucedido, la Policía Nacional recuerda que dispone del correo electrónico -www.denuncias.pornografía.infantil@policia.es- con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en la lucha contra los delitos relacionados con la pornografía infantil de forma anónima y confidencial.

En los últimos dos años, ese canal ha recibido más de 5.000 mensajes que han sido analizados por especialistas. En muchos casos han originado operaciones policiales de éxito.