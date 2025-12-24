Su hermano lo encontró inconsciente junto a un brasero de carbón encendido

MálagaLa Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de un hombre de 48 años que fue hallado sin vida este martes por la noche en una vivienda de la localidad malagueña de Nerja.

El teléfono 112 recibió sobre las 21:30 horas de pasado martes, 23 de diciembre, una petición de asistencia sanitaria para un hombre que "no reaccionaba" en un domicilio de la céntrica calle San Francisco, por lo que activó a la Policía Local, Guardia Civil y efectivos sanitarios del 061, ha informado este miércoles un portavoz del servicio de emergencias.

El fallecido, muy conocido en la barriada de Las Protegidas, vivía solo en una vivienda compartida con uno de sus hermanos, quien dio la voz de alarma al no recibir respuesta a sus llamadas y encontrarlo inconsciente en el sofá. Según relató el hermano al diario SUR, dentro de la casa había un brasero de carbón, que provocó la acumulación de humo.

A su llegada, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, por lo que se activó el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver.

Fuentes próximas a la investigación han señalado a EFE están a la espera de los resultados de la autopsia para determinar si el brasero guarda relación con el fallecimiento o la muerte se ha debido a otro motivo.