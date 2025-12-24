La Junta invertirá 316 millones de euros en el desarrollo de la nueva Estrategia de Salud Digital de Andalucía

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que la tarjeta sanitaria virtual estará ya funcionando en el primer trimestre de 2026, aunque convivirá con la tarjeta física, especialmente para las personas mayores, con más dificultades en el manejo de las tecnologías.

Este es uno de los 17 proyectos "inmediatos" que está desplegando la Consejería y que forman parte de la Estrategia de Salud Digital, aprobada este martes por el Consejo de Gobierno.

Con una vigencia hasta 2030, la estrategia partirá de una inversión de 316.504.175 euros —144 de ellos ya en 2026— con el objetivo de contribuir a la preservación y promoción de la salud mediante el uso de la tecnología como apoyo a la atención sanitaria y elemento transformador del sistema sanitario público andaluz, tal como ha destacado la Junta en una nota de prensa.

La "presencia transversal de tecnologías disruptivas" aplicadas a la salud otorgará un papel destacado a la Inteligencia Artificial y la gestión avanzada de datos como pilares fundamentales para la "toma de decisiones informadas y eficaces". La planificación, que se fundamenta en valores como "la eficiencia, la corresponsabilidad, la transparencia, la ética, la accesibilidad, la sostenibilidad, la participación y la calidad asistencial", se articula en cuatro objetivos generales.

Estos son mejorar la toma de decisiones aprovechando el valor y calidad del dato y conocimiento disponibles, impulsar la transformación digital del Servicio Andaluz de Salud (SAS), favoreciendo el fortalecimiento de sus capacidades y la modernización de la salud, y fomentar la innovación dentro del ecosistema digital del sistema sanitario, respaldando la ideación, participación y desarrollo de iniciativas transformadoras.

Estos objetivos generales se concretan en iniciativas para incrementar el grado de accesibilidad de la ciudadanía y profesionales al sistema sanitario por canales digitales, promover la atención personalizada y proactiva a través de soluciones digitales; fortalecer la gestión de riesgos y amenazas en salud mediante el uso de herramientas digitales o reducir los eventos de riesgo en seguridad digital dentro del sistema sanitario.

La ESDA aplica seis programas digitales corporativos que agrupan las iniciativas digitales ya en marcha: analítica avanzada, ciberseguridad, gestión del cambio y capacitación, gestión y soporte, infraestructura tecnológica y sistemas de información.

Esta estrategia está diseñada para potenciar y facilitar la implementación de la Estrategia de Salud de Andalucía 2030 (ESA). Ambas estrategias se han formulado de manera coordinada y colaborativa y su implementación también será conjuntamente, garantizando que la ESDA permanezca como un instrumento flexible y efectivo, siempre al servicio de las prioridades de salud establecidas por la ESA 2030 y, por ende, alineada con las necesidades reales y cambiantes de la población andaluza.