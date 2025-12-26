En un comunicado, la formación sostiene que los socialistas habrían intentado "sacar a coalición un hecho archivado contra Trashorras"

María Guardiola contacta con Óscar Fernández, candidato de Vox, de cara a la investidura y aboga por "pensar solo en Extremadura"

Compartir







El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Dos Hermanas , en Sevilla, Adrián Trashorras, ha anunciado este viernes la interposición de una querella criminal contra el portavoz socialista en el Consistorio, Agustín Morón. Según Vox, Morón "ha pretendido desviar el foco del caso Salazar a costa de la honorabilidad de Vox".

En un comunicado, la formación sostiene que los socialistas habrían intentado "sacar a coalición un hecho archivado contra Trashorras", un proceso que, según Vox, concluyó dando la razón a Trashorras. Por este motivo, actualmente se encuentra en tramitación una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias, con el objetivo de reparar el honor del portavoz.

Trashorras ha subrayado que, tras el recorrido judicial de los hechos mencionados, queda acreditada la honestidad de los miembros de Vox

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox en Dos Hermanas, José Antonio Alcocer, ha destacado que Trashorras fue recientemente distinguido con una medalla al mérito por defender y proteger a una mujer que estaba siendo agredida. Alcocer ha añadido que "las únicas conductas reprobables se producen en las filas socialistas, por quienes se vanagloriaban de feministas cuando la realidad los desmiente una y otra vez".

Finalmente, Trashorras ha reiterado que Vox confía en la Justicia y que no se dejarán "amedrentar" por lo que consideran intentos de desviar la atención política en el municipio.