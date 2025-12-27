Logo de telecincotelecinco
Muere un conductor de 26 años al salirse de la carretera y caer a un descampado en Santa Fe, Granada

Bomberos y voluntario de Protección Civil en Santa Fe, Granada
El siniestro se produjo al filo de la medianoche cerca de la localidad granadina - Archivo. Protección Civil de Santa Fe

  • El accidente de tráfico se registró en el kilómetro 233 de la autovía A-92 en Granada, sentido Sevilla

  • Un testigo que llamó al 112 alertaba de que el joven estaba grave tras el desvío y precipicio del coche

GranadaUn conductor de 26 años murió al salirse su coche de la carretera y caer a un descampado situado junto a la autovía A-92, a su paso por el municipio de Santa Fe (Granada).

Así lo ha comunicado el 112 de Andalucía, que añade que el accidente de tráfico se produjo al filo de la medianoche de este 27 de diciembre por causas que se desconocen.

El joven circulaba, concretamente, por el kilómetro 233 de la citada carretera autonómica, sentido Sevilla, cuando se desvió de la calzada. Un testigo llamó a emergencias para informar del suceso.

Muy grave, no pudo sobrevivir

Alertaba de la gravedad del estado del único ocupante del turismo siniestrado. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Guardia Civil de Tráfico, sanitarios del 061 y miembros del Parque de Maquinaria.

Sin embargo, no pudieron hacer nada por salvar la vida del conductor, que ya había fallecido debido a las heridas y lesiones provocadas por la salida y caída de su vehículo.

