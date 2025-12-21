Compartir







VitoriaUn hombre de 51 años ha fallecido este domingo como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en la A1, a su paso por el municipio alavés de Agurain/Salvatierra, en el que se ha visto implicado también un camión y ha resultado herida otra persona que iba en el turismo siniestrado.

La carretera ha estado totalmente cortada al tráfico, registrándose retenciones de hasta 3 kilómetros.

Varias personas heridas

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, sobre las tres y cuarto de la tarde de este domingo, los Servicios de Emergencias de Euskadi han tenido conocimiento de un accidente ocurrido en la autovía A1, dirección Irun, a su paso por la localidad de Agurain/Salvatierra.

Según las primeras informaciones recibidas, un camión y un turismo se habían visto implicados en un accidente en el que había varias personas heridas.

Autovía cortada

Hasta el lugar se han desplazado recursos de la Ertzaintza, así como personal sanitario y dotaciones de Bomberos, quienes han certificado el fallecimiento del conductor del turismo, un hombre de 51 años y origen europeo. El otro ocupante del turismo, de 59 años y de origen europeo, ha resultado herido, por lo que ha sido trasladado en ambulancia al Hospital de Txagorritxu.

Debido a la entidad del suceso, la autovía ha quedado totalmente cortada durante una hora aproximadamente, registrándose hasta 3 kilómetros de retenciones. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este trágico accidente.