Se han producido algunos desalojos y rescates en los municipios de Alhaurín de la Torre y Cártama

El río Guadalhorce ha subido de nivel esta noche y ha alcanzado niveles históricos

MálagaEl temporal de lluvia que afecta a Andalucía, principalmente a Málaga, ha dejado por el momento 304 incidencias en esta provincia, donde se han producido algunos desalojos y rescates en los municipios de Alhaurín de la Torre y Cártama por inundaciones.

En las primeras horas de la noche, la población de Cártama ha sido una de las que más incidencias ha registrado, con anegaciones de viviendas, locales, sótanos, garajes, parcelas y la subida del cauce del río Guadalhorce, que ha obligado a trasladar a algunos vecinos de la zona de Doña Ana, según ha informado Emergencias 112.

Tres personas rescatadas atrapadas en una casa inundada

Además, se han producido algunos desalojos en Alhaurín de la Torre y Cártama de personas que han podido realojarse en un hostal, así como en casa de familiares y amigos. A esta hora, ninguna persona ha acudido al albergue habilitado para su acogida.

Los Bomberos han rescatado en Cártama a tres personas (dos adultos y un menor) atrapadas en una casa inundada por el desbordamiento del Arroyo de Valdeurraca y en Nueva Aljaima rescataron en buen estado a otras dos personas que no podían salir de su vivienda.

El río Guadalhorce ha subido de nivel esta noche y ha alcanzado niveles históricos, aunque a esta hora su nivel es descendente.

En cuanto a las incidencias en vías de comunicación, hasta cinco trenes de cercanías quedaron parados en estaciones y apeaderos entre Los Prados y Benalmádena por los efectos de las lluvias anoche.

Mensaje de Es-Alert

La Junta mandó un mensaje masivo, Es-Alert, a los 27 municipios de las comarcas meteorológicas de Sol y Guadalhorce afectados por el aviso rojo –peligro extraordinario- que ha estado en vigor hasta las 4.00 de esta madrugada.

Desde la Administración autonómica se ha estado "en constante coordinación" con los alcaldes de las zonas afectadas y "se dispuso todo lo necesario" para asistir las incidencias que pudieran producirse, ha informado.

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha desplazado a Cártama un técnico de Operaciones, dos autobombas y dos Grupos de Especialistas de Infoca para apoyar las tareas de recuperación y restauración de las zonas afectadas.

Además, están prealertadas una brica, tres grupos de especialistas y dos autobombas más para desplegarse en la provincia malagueña durante la mañana, en caso necesario.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso naranja (peligro importante) por precipitaciones en la zona de la Axarquía en Málaga, Granada (litoral) y Almería (Valle del Almanzora, Los Vélez y Levante) para la jornada de hoy domingo.

También están activos los avisos amarillos por lluvias en la provincia de Málaga (Antequera, Sol y Guadalhorce), Granada (Nevada y Alpujarras) y Almería (Poniente, Almería capital, Nacimiento y Campo de Tabernas).