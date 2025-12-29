Entrega el acta el edil de Martos, Jaén, cesado tras difundir vídeo con contenido machista

“Queremos trasladar a la ciudadanía que este comportamiento no representa ni comparte los valores de esta institución ni de este equipo de Gobierno”, señaló el alcalde

El concejal socialista de Martos (Jaén) Manuel Cortés, cesado tras la difusión de un vídeo en el que aparece entonando cánticos de contenido machista, ha entregado este lunes su acta de concejal.

Fuentes municipales han indicado que ahora se abre el procedimiento ante la Junta Electoral para la sustitución del citado edil, que ostentaba el área de Seguridad Ciudadana. El alcalde de Martos (Jaén), Emilio Torres, cesó a Cortés apenas horas después de conocerse la difusión de un polémico vídeo a través de la red social Tik Tok. Además, el regidor marteño ha retirado las delegaciones y competencias al citado concejal.

“Queremos trasladar a la ciudadanía que este comportamiento no representa ni comparte los valores de esta institución ni de este equipo de Gobierno”, señaló el alcalde en un comunicado. “Rechazamos y condenamos de forma rotunda este tipo de comportamientos y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del feminismo y la dignidad de las personas”, añadió el regidor marteño.

También el PSOE de Jaén anunció el sábado la apertura de un expediente disciplinario al concejal Manuel Cortés y ha solicitado a la dirección federal del partido que se aplique la suspensión cautelar de militancia del edil en base al artículo 90.

El PSOE de Jaén “condena rotundamente este tipo de comportamientos, vengan de donde vengan, y por eso actúa en consecuencia para depurar las responsabilidades que sean oportunas”, indica el comunicado de los socialistas.

“Son actitudes inadmisibles y repugnantes que no vamos a consentir en esta organización, porque son totalmente contrarias a los valores y principios del feminismo y la igualdad que nos inspiran”, concluye la nota informativa.