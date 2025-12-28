Iván Sevilla 28 DIC 2025 - 13:40h.

"Rechazamos y condenamos de forma rotunda este tipo de comportamientos", expresó el consistorio de Martos

El PSOE le ha abierto un "expediente disciplinario" al socialista y pide que se le suspenda "de militancia"

JaénEl concejal del PSOE Manuel Cortés en Martos (Jaén) ha sido cesado de su cargo después de que compartiese en redes sociales un vídeo en el que aparece con dos amigos "entonando cánticos machistas y sexistas".

Así lo calificó el partido socialista jienense en un comunicado oficial. Este caso llega tras los de presunto acoso del alcalde de Belalcázar (Córdoba) y del secretario general de Torremolinos (Málaga).

Primero fue el PSOE de Jaén el que anunció este 27 de diciembre, poco después de las 21 horas, "la apertura de un expediente disciplinario" al edil la localidad por la publicación en su perfil de TikTok, que ya está eliminada.

Se amparaba en el "artículo 83 de los Estatutos Federales" para tomar tal decisión. Además, pedía "que se le aplique la suspensión cautelar de militancia, en base al artículo 90".

Instaba a Manuel Cortés a "poner su acta a disposición del partido" y minutos después el Ayuntamiento de Martos hacía público otro escrito en el que se informaba de su expulsión de la Corporación Municipal.

"El alcalde Emilio Torres ha tomado la decisión de cesar a dicho concejal, así como de retirar sus delegaciones y competencias", señalaba acerca del político que ocupaba un cargo en la Concejalía de Tráfico, Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana.

"Son actitudes inadmisibles y repugnantes", tacha el PSOE

"Ante el contenido difundido" por el edil, el consistorio marteño mostraba su "profundo rechazo a este tipo de actitudes", que desde el PSOE de Jaén tachaban de "inadmisibles y repugnantes".

"No las vamos a consentir en esta organización porque son totalmente contrarias a los valores y principios del feminismo y la igualdad que nos inspiran", añadía el partido provincial.

Condenando el comportamiento de Manuel Cortés, actuaba "en consecuencia para depurar las responsabilidades oportunas". Mientras que el Ayuntamiento trasladaba su "compromiso con la defensa de la dignidad de las personas".

En las últimas horas, el político implicado en este episodio polémico solo se ha manifestado en sus redes sociales con este mensaje temporal: "Después de la tempestad llegará la calma".

Además de otro en Facebook en el que deseaba un "buen domingo, agradable y divertido, a todos" sus seguidores.