El concejal del PP de Manzanares El Real tachó de "ridícula" durante un pleno a una edil de Más Madrid

El edil del PP siguió arremetiendo contra la edil de Más Madrid con frases como "te tendría que hablar de otra manera"

MadridMás Madrid y el PSOE-M han pedido la expulsión del concejal del PP del municipio madrileño de Manzanares El Real que, tachó de "ridícula" durante un pleno a una edil de Más Madrid y le dijo frases como "callada estás más guapa" mientras desde el PP piden una rectificación.

Estas declaraciones las hizo el concejal del PP, Damián Guijarro en el pleno celebrado el 13 de noviembre pasado durante la formulación de una pregunta a la teniente de alcalde y edil de Más Madrid, Patricia Ibáñez.

En un momento de la intervención en el pleno, la edil de Más Madrid realizó una alusión a un negocio de Guijarro, quien le respondió : "¿Pero cómo eres tan ridícula?".

El edil del PP siguió arremetiendo contra la edil de Más Madrid con frases como "te tendría que hablar de otra manera" o "a callar, que estás más guapa".

Acabó expulsado

La alcaldesa, Alicia Gallego (PSOE), que dirigía el pleno, llamó al orden varias veces al concejal del PP y acabó expulsándole.

Tanto Más Madrid como el PSOE-M, que gobiernan el municipio con la alcaldesa socialista Alicia Gallego al frente, han salido este miércoles en defensa de la edil de Más Madrid y han exigido al PP la expulsión de este concejal por su actitud "machista", además de la falta de respeto en su comportamiento.

Desde Más Madrid han recordado que este edil ya dijo a otra compañera en otra sesión plenaria que "comprase rodilleras".

Fuentes del PP han señalado que "desde el PP de Madrid hemos exigido la rectificación al concejal y no compartimos este tono con ningún tipo de adversario. Nos da igual hombre o mujer, no son formas de dirigirse a un adversario político. Este no es el estilo del Partido Popular".

Aún así, desde el PP han asegurado que no van a permitir "lecciones de feminismo" por parte de "la izquierda política y mediática", dando a entender que no van a forzar la expulsión del concejal de Manzanares El Real.

"No vamos a permitir que la izquierda política y mediática, que el Gobierno de España que hace leyes que sueltan violadores y tiene pulseras low cost que no protegen a las mujeres, nos den lecciones de feminismo. Un Gobierno que ha utilizado dinero público para pagar prostitutas, así que no", han añadido los populares.