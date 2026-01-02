Aparece varado un cetáceo de 5 metros en la playa de Benalmádena y logra volver al mar

Agencia EFE 02 ENE 2026 - 20:32h.

Un cetáceo de cinco metros queda varado en Benalmádena pero puede volver al mar.

La presencia del animal concentró la atención de numerosas personas en el lugar

Un cetáceo, que podría ser una ballena de unos cinco metros de longitud, apareció varado el día de Año Nuevo en la orilla de la playa de Benalmádena (Málaga), aunque logró adentrarse de nuevo en el mar, según han informado a EFE este viernes fuentes municipales.

Se trataría de un rorcual común que fue hallado sobre las 20:30 horas de este jueves en la playa de la Fuente de la Salud, ubicada junto al puerto deportivo y que linda con el municipio de Torremolinos, junto al paseo marítimo que conecta con la playa de La Carihuela.

Movilización para ayudar al cetáceo

Varios ciudadanos alertaron de la presencia del cetáceo, lo que se comunicó a la Guardia Civil y llevó a movilizar a un biólogo marino, además de la Policía Local, que balizó la zona.

La presencia del animal concentró la atención de numerosas personas en el lugar, una zona del litoral situada a la altura de la calle Goya esquina con la Avenida del Puerto y próxima a la noria instalada en el recinto portuario, han indicado a EFE desde el Centro coordinador de Emergencias 112.