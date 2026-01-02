Logo de telecincotelecinco
El trabajo extremo de Unkar, el perro que ha participado en los rescates por aludes de Huesca: "Marcó al sepultado llegando a la extenuación"

Unkar, perro rescatista
Este agente canino ha participado en los dos operativos de rescate por aludes sucedidos esta semana en el pirineo de Huesca. Guardia Civil
A pesar del frío, el viento y la nieve, Unkar luchó hasta el final. Este perro del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Huesca ha participado esta semana en los dos rescates por aludes ocurridos en el Pirineo aragonés, que se han saldado con tres esquiadores y un raquetista fallecidos.  

Unkar es un perro especializado de búsqueda de avalanchas y su trabajo en el rescate del alud del Valle de Bielsa, en el Pirineo de Huesca “fue de 10”. A pesar de las extremas condiciones, Unkar y su guía y compañero, el agente del GREIM, Francisco Navarro, trabajaron sin descanso en este complicado rescate en el que no se pudo hacer nada por salvar a Ángel Sánchez, el raquetista fallecido.

Navarro cuenta que fue una búsqueda de “más de dos horas y media de aproximación pisando nieve y con 1.000 metros de desnivel”. Una operación en la que Unkar aguantó hasta el final. “Pese a la oscuridad y el viento que no nos ayudó nada, marcó al sepultado llegando a la extenuación”, describe el guardia civil.

Lamentablemente, no se pudo hacer nada por la persona localizada. Si bien, los agentes volvieron a la base “con la satisfacción del deber cumplido”. El equipo llegó a la zona de la caída del alud sobre las 20:00 horas, después de la persona que lo acompañaba consiguiera bajar al Refugio de Urdiceto para dar el aviso.

La zona en la que se produjo el alud está a unas tres horas caminando desde el refugio. Una vez concluido el rescate, el operativo permaneció en el Refugio de Urdiceto a la espera de ser evacuados por el helicóptero de la Guardia Civil.

Unkar y Francisco también participaron el pasado lunes en el rescate del alud de Panticosa, que se saldó con la vida de Eneko, Jorge y Natalia. Dos rescates extremos que han demostrado la importante labor de este agente canino, así como su guía y el resto del operativo.

