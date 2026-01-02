Alberto Rosa 02 ENE 2026 - 18:47h.

Este agente canino ha participado en los dos operativos de rescate por aludes sucedidos esta semana en el pirineo de Huesca

Ángel Sánchez Campos, la víctima mortal en el valle pirenaico de Bielsa, en Huesca: un trabajador social de 55 años de Zaragoza

A pesar del frío, el viento y la nieve, Unkar luchó hasta el final. Este perro del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Huesca ha participado esta semana en los dos rescates por aludes ocurridos en el Pirineo aragonés, que se han saldado con tres esquiadores y un raquetista fallecidos.

Unkar es un perro especializado de búsqueda de avalanchas y su trabajo en el rescate del alud del Valle de Bielsa, en el Pirineo de Huesca “fue de 10”. A pesar de las extremas condiciones, Unkar y su guía y compañero, el agente del GREIM, Francisco Navarro, trabajaron sin descanso en este complicado rescate en el que no se pudo hacer nada por salvar a Ángel Sánchez, el raquetista fallecido.

Navarro cuenta que fue una búsqueda de “más de dos horas y media de aproximación pisando nieve y con 1.000 metros de desnivel”. Una operación en la que Unkar aguantó hasta el final. “Pese a la oscuridad y el viento que no nos ayudó nada, marcó al sepultado llegando a la extenuación”, describe el guardia civil.

Lamentablemente, no se pudo hacer nada por la persona localizada. Si bien, los agentes volvieron a la base “con la satisfacción del deber cumplido”. El equipo llegó a la zona de la caída del alud sobre las 20:00 horas, después de la persona que lo acompañaba consiguiera bajar al Refugio de Urdiceto para dar el aviso.

La zona en la que se produjo el alud está a unas tres horas caminando desde el refugio. Una vez concluido el rescate, el operativo permaneció en el Refugio de Urdiceto a la espera de ser evacuados por el helicóptero de la Guardia Civil.

Unkar y Francisco también participaron el pasado lunes en el rescate del alud de Panticosa, que se saldó con la vida de Eneko, Jorge y Natalia. Dos rescates extremos que han demostrado la importante labor de este agente canino, así como su guía y el resto del operativo.