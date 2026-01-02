Nace un cordero con seis patas en una ganadería de Almería: "De 700, es el único así"

El animal, que ha nacido con una malformación congénita poco habitual, ha sorprendido a los miembros de la ganadería y a muchos usuarios

No dan crédito en una explotación ganadera de Almería, concretamente en el municipio de El Ejido. Allí ha nacido un cordero de seis patas, cuatro de ellas traseras, tal y como han mostrado en un vídeo publicado en su perfil de TikTok.

El animal, que ha nacido con una malformación congénita poco habitual, ha sorprendido a los miembros de la ganadería y a muchos usuarios que han ido a parar en el vídeo. El autor del vídeo, Juan Pedro Fuentes Fernández, ganadero, ha ido respondiendo a muchas de las dudas que le han planteado los usuarios en los comentarios de la publicación.

Una de las más repetidas es clara: si el animal podría sobrevivir en esas condiciones. “Ahora mismo está estupendamente, la verdad”, ha zanjado. Algunos usuarios han comenzado un debate sobre la genética, la consanguinidad y los accidentes embrionarios que, aunque excepcionales, pueden seguir produciéndose en la ganadería.

Desde la ganadería han explicado a los usuarios interesados por el estado del animal que irán actualizando su salud, dejando claro que el seguimiento continúa y que, por ahora, no se han tomado decisiones drásticas.

La consanguinidad es una de las teorías que han señalado los usuarios, que el ganadero no descarta, pero matiza: “Puede ser, pero de unos 700 es el único así”, ha señalado.

Otros usuarios han hablado de la polimelia, una malformación congénita caracterizada por el aumento del número de extremidades. “Es una polimelia (incremento en el número de miembros). Una malformación congénita”, detallaba una usuaria. Otra comentaba que «parece que había dos crías y se unieron en algún punto de la multiplicación celular», un proceso excepcional que también se ha documentado en humanos.