Iván Sevilla 29 DIC 2025 - 14:36h.

Kira, de nueve años, desapareció el 20 de diciembre y "toma una pastilla por un problema de laringe"

La familia de la perra mestiza pide a quien la vea "no perseguirla y avisar en tiempo real" para ir a por ella

SevillaEn estos días de Navidad para estar con nuestros seres queridos, hay familias que lo están pasando tan mal como la de Kira, una perrita a la que buscan tras salir de casa asustada "por pirotecnia" en la localidad de Camas (Sevilla).

Notando su ausencia en el hogar, continúan las labores de búsqueda con preocupación "ante el frío que está haciendo" y porque también el animal "necesita su medicación", según nos cuenta Consuelo a Informativos Telecinco.

La dueña de la pequeña mestiza nos ha explicado cómo "se dieron unas circunstancias que normalmente no ocurren", que acabaron con la desaparición de su mascota, de nueve años.

"El sábado 20 de diciembre, a las 19 horas, yo no estaba en casa y fue una tarde horrible de pirotecnia", recuerda la mujer antes de añadir que del ruido de esos petardos o cohetes Kira "perdió el norte".

"Salió corriendo de casa, aunque la puerta que da entrada a dos viviendas nunca está abierta... Salvo ese día, por circunstancias. Para llegar a ella, tuvo que bajar una escalera primero, que tampoco baja nunca", nos asegura Consuelo.

Cuando sus familiares se dieron cuenta de que se había marchado una perrita que es "muy miedosa", ya no pudieron localizarla en la zona del polideportivo de Camas, donde residen.

Recomienda "no perseguirla" para que no huya

Consuelo ha difundido en sus redes sociales la información de su perra para pedir colaboración ciudadana: "Está castrada, lleva microchip y un collar antiparasitario gris, suele desconfiar de la gente".

"La adoptamos cuando tenía seis meses, la habían abandonado en un contenedor de la basura. En casa es feliz, pero tiene sus traumas. Cuando llegó pensamos que no sabía ladrar, se hacía un ovillo y se escondía bajo la cama", nos aclara al vincular eso último con lo que experimentó de bebé.

Por eso mismo, recomienda "precaución al acercarse a ella", si alguien la ve en algún sitio porque puede salir huyendo. "No hay que perseguirla ni llamarla, se le puede ofrecer comida con mucho cuidado", aconseja.

"Le gustan los picos de pan y el paté", pone como ejemplo su dueña, que también señala que es importante dar con su paradero cuanto antes, ya que "toma una pastilla para un problema de laringe que le provoca tos".

Según nos profundiza Consuelo, "hace un par de años sufrió bronquitis y estuvo malita". Cree que ya habrá empezado a toser al llevar tantos días perdida, sin el medicamento.

Al ser pleno invierno ahora, con las constantes lluvias que han estado cayendo en la provincia de Sevilla estos últimos días, les preocupa su estado de salud.

"Avisen en tiempo real" para ir a por ella

Esta familia camera sale "todos los días" a buscar a Kira desde hace ya más de una semana. Han recibido algunas informaciones de posibles avistamientos, pero sin finalmente poder recuperarla.

"El lunes la vio un repartidor de paquetería en Gines, se había refugiado en un portal, que encontró abierto, pero le abrieron la puerta y escapó", nos ha relatado Consuelo.

También nos detalla que "la vieron por campos de alrededor" ese mismo 22 de diciembre y, luego, hasta el 26 no tuvieron más novedades: "Parece que la vieron pasar por la Hacienda Torrijos".

Continuando desesperadamente su búsqueda y solicitando difusión, lo que la mujer sí que no quiere es que se hagan "batidas porque pueden asustarla", provocando que se desplace más lejos.

Para la gente que la localice, "es muy importante que avisen en tiempo real" de su ubicación, para que vayan a por ella en ese mismo momento. "Es muy noble y sumisa, necesitamos encontrarla, no nos rendimos", confía Consuelo.