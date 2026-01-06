El 'black face' de Juanma Moreno como Baltasar en la Cabalgata de Reyes levanta ampollas

El presidente andaluz ha levantado la polémica al marcarse un 'blackface' en la Cabalgata de Sevilla.

Juanma Moreno Bonilla se convirtió en Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos. El presidente andaluz ha levantado la polémica al marcarse un 'blackface' en la Cabalgata de Sevilla. Hay división de opiniones y críticas. El moreno de Baltasar en Sevilla a más de uno le ha resultado sospechoso. Algunos creen que habría sido mejor que fuera una persona negra la que se caracterizara del rey mago Baltasar. "Lo ideal es que si es negro, que fuera un negro", informa Ruth Méndez.

El Presidente de la Junta, lo había anunciado y cumplió su promesa. Reinó en la cabalgata de su ciudad. Moreno Bonilla ha compartido su entusiasmo en redes, pero no a todo el mundo le ha hecho la misma ilusión. Pilar González, presidenta de AFAM, "las personas que son afrodescendientes se sienten ridiculizadas cuando un hombre blanco se pinta de negro".

En España sí hemos visto ayudantes de Baltasar pintados literalmente de negro. Muchas veces famosos. Se atrevieron Sergio Ramos, Gallardón o Jesulín de Ubrique. A estas alturas, la conveniencia de semejante derroche de betún se cuestiona.

Muchas voces. muchas campañas, han pedido aparcar estereotipos, visibilizar la diversidad de nuestro país y contar con las personas de piel negra de verdad.

El Black Face,.recuerdan, tiene orígenes racistas. Se utilizaba en Estados Unidos el siglo XIX para ridiculizar a los esclavos negros.

Otros llaman a no descontextualizar y apuestan solo porque los niños lo pasen bien en su noche.

Al margen de polémicas, sus auténticas majestades han hecho su trabajo en una noche llena de anécdotas.