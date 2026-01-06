Todas las anécdotas de la noche de la Cabalgata de los Reyes Magos.

Las redes echan de menos al Gaspar 'guapo' en la Cabalgata de Madrid

En Madrid, la pregunta no era qué traerían los pajes, sino dónde está Gaspar. Las redes sociales clamaban porque el Gaspar guaperas, el favorito, el rey que otros años colapsó el pulso de las redes, cedió este 5 de enero su corona y activó en la capital una búsqueda y captura a base de memes.

El actor Beltrán Iraburu se mostraba entusiasmado siempre por poner en la piel de Gaspar. "La experiencia de recibir esa energía durante una cabalgata es algo que no voy a olvidar. Miras a un niño y lo haces feliz. Realmente te sientes un rey mago. Lo haría una vez a la semana".

Si en la capital faltaba el predilecto, en Barcelona sobraba la puntería, porque una cosa es la magia y otra el espíritu navideño de Melchor a un grado bajo cero. El Rey dejó de repartir caramelos para empezar a dispararlos.

Pero el rey que tiene más el ritmo en el cuerpo, hay que viajar a Málaga. Baltasar decidió que la mejor forma de saludar era a golpe de coreografía. Y claro, después de tanto baile y con tanto reparto por delante, lo normal es que las fuerzas flaqueen. Por eso, en Sevilla, otro Baltasar aplicó la lógica más aplastante: harto de azúcar, dejó claro que el camino desde Oriente es muy seco y que más que nada lo que necesitaba era una cerveza fresquita.

El cuerpo pide un descanso, y si no que se lo digan a la estrella de Cádiz. Pero entre tanto ruido, la nota de sensibilidad la puso A Coruña. La ciudad reservó un tramo inclusivo, sin tanto bullicio, para que ningún niño se quedara fuera y disfrutaran de la llegada de sus majestades.