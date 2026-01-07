Decretan prisión para el hombre que mató a su expareja en Quesada, Jaén: en septiembre fue condenado por malos tratos

La mujer hallada muerta en Quesada, Jaén, figuraba en el sistema VioGén

Compartir







La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número uno de Cazorla (Jaén), competente en Violencia sobre la Mujer, ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre acusado de matar a su expareja, una mujer de 38 años, el pasado domingo en el municipio de Quesada.

Al hombre, de 61 años, se le investiga por un delito de homicidio y por quebrantar una orden de alejamiento que le había sido impuesta en una sentencia reciente sobre la mujer, con la que habría mantenido una relación de pareja hace más de un año.

PUEDE INTERESARTE Detenido por agredir sexualmente y amenazar con un cuchillo a su expareja en Bilbao

El pasado mes de septiembre, fue condenado por el mismo órgano judicial por un delito de malos tratos sobre la victima. Por esta razón, se le imputa también un delito de quebrantamiento de condena de alejamiento, según se ha informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Así sucedieron los hechos

El presunto autor del crimen ha pasado esta mañana a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número uno de Cazorla, competente en Violencia sobre la Mujer, donde ha prestado declaración.

PUEDE INTERESARTE Investigan la muerte de una pareja en su casa de Las Palmas: podría ser un nuevo caso de violencia machista

El hallazgo de la mujer se produjo a primera hora de la tarde de este pasado domingo en el paraje de Los Molinos y el cuerpo presentaba signos de violencia con heridas de arma blanca. El teléfono de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso a las 15:45 horas y de manera inmediata se activó un dispositivo en el que participaron sanitarios, Guardia Civil y Policía Local de Quesada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Ayuntamiento de Quesada decretó tres días de luto por la muerte de esta vecina y ha convocado para este mediodía un minuto de silencio en señal de duelo. Además, se han suspendido todos los actos programados para este lunes, víspera de Reyes.