Encuentran en un paraje de Quesada, Jaén, el cadáver de una mujer de 38 años: el cuerpo presenta varias heridas de arma blanca

La Guardia Civil ha detenido a la expareja de la mujer de 38 años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado ayer por la tarde en un paraje cercano a la localidad de Quesada, en Jaén, con heridas de arma blanca. El varón fue llamado a declara ante la Benemérita poco después de encontrarse el cadáver de la fallecida.

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, por su parte, se ha indicado que se está investigando este caso como un posible asesinato por presunta violencia machista, que sería el primero del año en España.

La mujer fue hallada muerta con heridas de arma blanca

Según ha avanzado el diario Ideal y han confirmado a EFE fuentes municipales, el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer se produjo a primera hora de la tarde de este domingo en el paraje de Los Molinos y el cuerpo presentaba signos de violencia con heridas de arma blanca.

Fue a las 15:45 horas de ese día cuando el teléfono de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso, activándose entonces un dispositivo en el que participaron sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local de Quesada.

“Nuestra firme y absoluta condena a un hecho horrible y cruel que provoca un enorme dolor”, ha señalado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, tras conocerse el suceso.

Concentración y minuto de silencio en Quesada

Tras estos hechos, por su parte, el Ayuntamiento de Quesada ha convocado para este lunes, a las 12:00, una concentración y un minuto de silencio por la muerte de la mujer.

Mientras las autoridades siguen analizando lo ocurrido, desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha confirmado la muerte violenta y se están recabando datos ante un posible asesinato por presunta violencia machista.