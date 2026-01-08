Durante 2025 se registraron 35 víctimas mortales menos que en el mismo periodo de 2024

Durante este año se han registrado siniestros mortales, 14 menos que en 2024, de los que 75 se saldaron con múltiples fallecidos

Un total de 1.119 personas fallecieron en los 1.028 siniestros mortales registrados en las carreteras entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Atendiendo a estos datos, esto resulta en 35 víctimas mortales menos que en el mismo periodo de 2024, lo que convierte al año pasado en el segundo con menor cifra de muertes en la carretera desde 1960.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado cuenta en una rueda de prensa del balance provisional de accidentalidad vial entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año que acaba de terminar y que contabiliza las víctimas registradas en las 24 horas siguientes a los siniestros.

Solo 2019 registró un menor número de fallecidos en las carreteras, además de 2020 y 2021, años que no se tienen en cuenta las cifras por estar distorsionadas por la pandemia.

36 'días blancos', sin ninguna víctima

En total se registraron 1.028 siniestros mortales (14 menos que en 2024), de los que 75 se saldaron con múltiples fallecidos. Además, 4.936 personas sufrieron heridas que requirieron hospitalización.

Las cifras se producen en un contexto de incremento del 3,39 % de los desplazamientos de largo recorrido hasta alcanzar los 478,56 millones de movimientos, récord absoluto. La tasa de siniestros mortales por millón de desplazamientos cae a 2,1, el valor más bajo de toda la serie.

El pasado año se contabilizaron 36 'días blancos' frente a los 28 días sin ninguna víctima mortal de 2024, un dato que, según el ministro, refleja una tendencia positiva en la reducción de la siniestralidad vial.

Pese a ello, ha insistido en que 1.119 fallecidos "siguen siendo demasiados, un precio desmesurado para la sociedad española" y ha reiterado un "enérgico llamamiento" a los grupos parlamentarios para que aprueben "sin más dilaciones inexplicables" la proposición de ley que reduce la tasa de alcohol al volante, que se encuentra bloqueada en el Congreso.

Perfiles de las víctimas mortales en carretera

Los usuarios vulnerables concentran el 40 % de las víctimas mortales (451 fallecidos), y son los motoristas el colectivo más perjudicado, con 304, 5 más que un año antes.

De ellos, 72 fallecieron en autopista y autovía, un 11 % menos que en 2024, mientras que en vías convencionales murieron 232, lo que supone un incremento del 6 %.

El ministro ha pedido a los motoristas que extremen su responsabilidad y prudencia a la hora de ponerse en carretera. "Ningún apasionamiento merece pagar tan alto precio", ha advertido.

En cuanto a los peatones, han fallecido 103, con una leve reducción del 4 %: 39 de ellos fueron atropellados en autopistas o autovías y 64 en carreteras convencionales.

Sin cinturón, uno de cada cuatro conductores fallecidos

La salida de vía sigue siendo el tipo de siniestro con mayor número de víctimas (481), un 43 % del total, en tanto que las colisiones frontales concentran el 21 % de los fallecidos, un 5 % menos.

Los turismos sigue siendo el medio de desplazamiento con mayor número de fallecidos (531) aunque ha disminuido respecto a 2024. También se ha registrado un descenso de los muertos en furgoneta, con 55 víctimas. 22 menos que un año antes.

Del total de víctimas, 165 no utilizaban accesorios de seguridad en el momento del siniestro. Uno de cada cuatro fallecidos en turismo y furgoneta no llevaban cinturón de seguridad.

En el caso de los motoristas, 6 de los fallecidos no llevaba casco.

Respecto a la edad de los fallecidos, el grupo de más de 65 años es el que registra más víctimas, el 21 % del total.