Iván Sevilla 10 ENE 2026 - 17:09h.

El accidente de tráfico ha ocurrido a las 12:37 horas en la autovía A-318 en Zuheros, Córdoba

Otros cuatro ocupantes de los coches han resultado heridos de diversa consideración

Compartir







CórdobaUna niña de diez años ha muerto este 10 de enero después de chocar dos turismos en la carretera A-318 a su paso por la localidad de Zuheros (Córdoba), según ha informado el 112.

Emergencias también había comunicado ya el fallecimiento de una mujer en otra colisión frontal registrada este 9 de enero igualmente en Andalucía.

El accidente de tráfico con el menor fallecido se ha producido concretamente en el kilómetro 67 de la citada autovía autonómica, con exactitud a las 12:37 horas.

Se han movilizado los sanitarios del 061 en cuatro ambulancias procedentes de Baena, Luque, Cabra y Doña Mencía e incluso por aire con un helicóptero medicalizado.

No obstante, al llegar solo han podido certificar la pérdida del niño. Otras cuatro personas que viajaban en los dos coches siniestrados han sufrido heridas de diversa consideración.