Al arrestado y otro investigado se les vincula con seis robos con fuerza en negocios del pueblo
Los implicados aprovecharon "el incremento de las recaudaciones por la temporada navideña"
CórdobaUn vecino del municipio de Palma del Río (Córdoba) ha sido detenido y otro varón está investigado, ambos por presuntamente robar más de 5.000 euros y varios décimos de lotería en negocios del pueblo.
Concretamente, los implicados habían entrado a la fuerza en bares y establecimientos comerciales cuyos dueños interpusieron varias denuncias en el cuartel de la Benemérita por esos hechos.
Los individuos actuaron en el último trimestre del 2025, siguiendo un "modus operandi muy similar en su ejecución, además de aprovechar el incremento de las recaudaciones por la temporada navideña en ese tipo de comercios".
Así lo ha asegurado la Guardia Civil en un comunicado este 11 de enero. Agentes encargados del caso estuvieron realizando inspecciones oculares en los lugares donde se habían cometido los seis robos en total.
Sustracciones y vuelta rápida a sus casas
Fruto de las gestiones practicadas, obtuvieron pruebas e indicios suficientes que permitieron identificar a los presuntos autores como dos hombres con domicilio en la localidad.
Desde sus casas se desplazaban a las diferentes ubicaciones de los objetivos, retornando rápidamente a su hogar con el dinero y efectos sustraídos, dificultando así su detención.