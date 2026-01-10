Iván Sevilla 10 ENE 2026 - 12:39h.

El ladrón de 37 años fue identificado y arrestado en una pelea en el barrio de Campclar en Tarragona

Después de entrar en las casas, el implicado sustraía el dinero en efectivo, las joyas y tarjetas bancarias

TarragonaUn hombre de 37 años fue detenido por los Mossos d'Esquadra acusado de haber cometido presuntamente 12 robos en viviendas de Tarragona después de acceder a ellas escalando por las fachadas.

El arresto del individuo el 7 de enero se produjo en el marco de una pelea que tuvo lugar en el barrio tarraconense de Campclar. Los agentes lo identificaron allí, comprobando que tenía una orden de detención.

Había sido emitida por la Unidad de Investigación de El Vendrell, localidad a la que ha sido trasladado este 10 de enero para comparecer ante el juez de guardia. Se le imputan diez robos con fuerza y dos hurtos en coches.

Según han especificado desde la policía catalana, el presunto ladrón había actuado entre el 17 de noviembre y el 21 de diciembre del 2025 en domicilios de la comarca del Bajo Penedés.

Robos en Cunit, Calafell y El Vendrell

Su primer objetivo fue un piso ubicado en el municipio de Cunit, al que accedió forzando una ventana. Después volvió a delinquir dos veces en este mismo pueblo, usando ese modus operandi.

Moviéndose a otros puntos cercanos, actuó el 11 de diciembre en la zona de Mas d'en Mel en Calafell y en Coma-ruga en El Vendrell. Tras estos dos robos, al día siguiente perpetró cuatro en Segur de Calafell.

En una de esas viviendas, cogió las llaves de un vehículo para huir y acabó causando un accidente de tráfico con otro turismo en Cunit, según han precisado los Mossos.

La Policía Local del municipio tarraconense atendió al conductor del otro vehículo, que resultó herido leve, mientras que el sospechoso de los robos logró darse a la fuga a pie.

Sustraía dinero, joyas y tarjetas bancarias

En la mayoría de los casos, el varón escalaba inicialmente los inmuebles para después forzar las cerraduras de puertas y ventanas. Una vez que se introducía en las casas, buscaba objetos de fácil salida en el mercado.

Hablamos de joyas y tarjetas bancarias, además de dinero en efectivo que encontraba al registrar las habitaciones. Cuando fue arrestado en Tarragona capital, se le pudo relacionar con otros tres hechos delictivos.

Uno cometido en la urbanización de Mongons, donde sustrajo un automóvil posteriormente recuperado por la policía catalana en El Vendrell. Otro en un hotel de Cama-ruga, del que se llevó una riñonera con también llaves de un coche.

Ese vehículo fue encontrado días después en Vilafranca del Penedés y, justo en su interior, los agentes hallaron varias pertenencias de otro robo registrado en Montroig el 21 de diciembre.