Un hombre deja en muerte cerebral a su pareja y en estado crítico a su suegra tras agredirlas con una olla en Calella, Barcelona

CalellaContinúa la búsqueda del hombre que ha dejado en estado crítico a su pareja y su suegra en Calella, en Barcelona. Como informa Paula Pérez, el hombre atacó a las víctimas con una olla después de entrar a su casa. Ahora, el caso se investiga como posible caso de violencia machista.

Las dos víctimas serían la pareja del hombre que ha cometido presuntamente esta agresión y la madre de la joven agredida, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

La pareja del agresor, en muerte cerebral

Fuentes de la policía catalana han informado a EFE de que la agresión se produjo sobre las 15:00 horas de este jueves 8 de enero en el domicilio de las mujeres.

El agresor que habría dejado a su pareja en muerte cerebral al no superar las heridas sufridas en la brutal agresión. Por su parte, la suegra del agresor está hospitalizada y en estado crítico.

Fueron los propios vecinos del inmueble en el que se produjo la agresión a estas dos mujeres los que alertaron a los servicios de emergencias, que desplazaron en un primer momento a efectivos de la Policía Local de Calella y a sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que trasladaron a las dos víctimas en estado muy grave a un centro hospitalario.

El Área de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Norte de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo del caso.

Dispositivo para encontrar al agresor

Según ha podido conocer EFE, no constaba en el circuito municipal de atención a las mujeres víctimas de violencia machista.

La Policía de la Generalitat ha desplegado un dispositivo policial para localizar y detener al agresor, que todavía no ha sido arrestado; el Área de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Norte de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo del caso.

Las mencionadas fuentes municipales han añadido que el presunto agresor no es vecino de Calella.