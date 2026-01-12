Hallan el cuerpo sin vida de una joven de 25 años en Málaga junto a su vehículo

Redacción Andalucía Europa Press 12 ENE 2026 - 13:02h.

MálagaUna mujer de 25 años ha sido hallada sin vida este pasado domingo en una calle de Málaga capital, en el distrito de de Puerto de la Torre, junto a su vehículo, según han confirmado fuentes policiales.

El cuerpo no presentaba signos aparentes de violencia. Así, según las citadas fuentes, se está pendiente del resultado de la autopsia, que determinará las causas concretas del fallecimiento.

El sistema Emergencias 112 recibió este pasado domingo un aviso sobre las 21.15 horas alertando de que había una mujer inconsciente en mitad de la calle Alejo Carpentier.

Hasta el lugar del suceso se trasladaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y los servicios sanitarios, que confirmaron que la mujer de 25 años estaba fallecida.