Muere un niño de 13 años en Sevilla, del equipo infantil Peloteros, de forma repentina

Francisco García Águila tenía solo 13 años. Empezó a encontrarse mal en la tarde de este domingo, sufrió una subida repentina de la fiebre y fue trasladado hasta el hospital de Osuna donde ha fallecido esta mañana a causa de un fallo cardíaco provocado por causas todavía desconocidas. Francisco formaba parte del equipo infantil A del CD Peloteros, donde compañeros, club y amigos están consternados.

De hecho, el pasado sábado formó parte del partido que su equipo jugó contra el Real Betis de la categoría infantil 1ª Andaluza. Llevaba vinculado al club desde los siete años.

La localidad de Aguadulce, de la que era vecino, ha decretado tres días de luto oficial a través de sus redes sociales ante esta repentina tragedia. Este ha sido el comunicado del Ayuntamiento de Aguadulce:

El Ayuntamiento de Aguadulce, en representación de todos los vecinos del municipio, desea expresar su más profundo dolor y sus más sentidas condolencias a la familia y allegados del menor F.G.A. ante su trágica pérdida. En señal de respeto, unidad y apoyo a la familia en estos momentos de inmenso sufrimiento, se declaran tres días de luto oficial en la localidad, durante los cuales las banderas de los edificios ondearán a media asta y se suspenderán todas las actividades deportivas. El Ayuntamiento de Aguadulce reitera su consternación por este triste suceso y nos unimos al dolor que embarga a nuestro pueblo.