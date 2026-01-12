Alberto Rosa 12 ENE 2026 - 16:44h.

La pareja del político, Bárbara Goenaga, ha compartido imágenes de la fiesta sorpresa por su 50 cumpleaños

Borja Sémper reaparece y asiste a la reunión de Feijóo con el comité tras varios meses fuera por un cáncer

Compartir







Borja Sémper acaba de cumplir 50 años y su entorno más cercano no ha querido perder la oportunidad de darle una sorpresa por esta cifra tan redonda. Su familia aprovechó esta fecha tan importante para apoyarle y compartir con él su cumpleaños.

El vicesecretario de Cultura del PP no se esperaba que todos sus amigos estuvieran en el mismo restaurante al que acudió a comer con su mujer, Bárbara Goenaga, que ha querido dejar constancia del momento compartiendo unas fotografías y un vídeo en Instagram.

En la publicación aparece el momento en el que el político llega al restaurante y se encuentra a su grupo de amigos en la mesa. Todos ellos llevaban una camiseta del Real Madrid con el dorsal 50, la edad que cumple el político, y el nombre Sémper. Además, la camiseta que le entregaron al político tenía las firmas de los jugadores del equipo blanco.

Bárbara Goenaga ha querido compartir unas palabras en la publicación. “Hoy Sémper cumple 50 años y podemos decir que tenemos los mejores amigos del mundo, qué suerte la nuestra. Gracias por la sorpresa, os queremos muchísimo. Sigamos celebrando la vida”, escribe.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El político no ocultó su asombro ante el detalle que habían tenido su familia y amigos, tal y como se puede observar en el vídeo de Instagram. El portavoz nacional del PP, reapareció el pasado 7 de enero en la vida política con su participación en la primera reunión del comité de dirección del partido de este 2026, que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

No obstante, no retomará aún su agenda diaria en el PP porque está pendiente de ser operado, según han indicado fuentes próximas al diputado 'popular'. no retomará aún su agenda diaria en el PP porque está pendiente de ser operado, según han indicado fuentes próximas al diputado 'popular'.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La reaparición de Sémper en la vida política

El propio Sémper afirmó en redes sociales el 8 de diciembre que había terminado con la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento y que recuperaba el ánimo y las fuerzas para afrontar lo que queda por delante.

"Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien. Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!", aseveró.

El pasado 21 de diciembre Sémper asistió a la sede nacional del PP para seguir el escrutinio electoral de las elecciones extremeñas junto a Feijóo y los demás miembros de la dirección nacional del partido.