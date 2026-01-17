Iván Sevilla 17 ENE 2026 - 11:17h.

El fuego se declaró poco antes de las 5:10 horas en una vivienda de la calle Alpujarra

Hay tres menores entre los afectados por el incendio, que obligó a evacuar a 20 personas

GranadaUna mujer está hospitalizada grave y otras nueve personas han resultado heridas al incendiarse un piso ubicado en la localidad de Alhendín (Granada).

Según ha informado el 112 de Andalucía, el fuego en un domicilio de una primera planta se originó poco antes de las 5:10 horas de la madrugada, concretamente en la calle Alpujarra.

Varios residentes en el inmueble estaban pidiendo ayuda desde los balcones, donde se habían refugiado hasta la llegada de los equipos de extinción y rescate.

20 evacuados y tres menores afectados

Emergencias recibió diferentes llamadas e inmediatamente activó a bomberos, agentes de Policía Local y Guardia Civil, así como a sanitarios del 061. Estos efectivos acudieron al lugar.

A su llegada, confirmaron que había como mínimo una decena de personas afectadas con heridas de diversa consideración por las llamas. Entre ellas, tres menores de edad.

Fueron trasladados a un centro hospitalario tras un suceso que obligó a a evacuar a unos 20 vecinos en total, contando a los perjudicados por el incendio, del que no han trascendido las causas.