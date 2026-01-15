Rocío Amaro 15 ENE 2026 - 15:14h.

Isa y Laura lanzan una campaña solidaria tras el fuego que destruyó la vivienda de sus abuelos y provocó la muerte de su tío

Muere un hombre de 62 años atrapado por las llamas en un incendio en Aguilar de la Frontera, Córdoba

Compartir







CórdobaEl incendio que arrasó una vivienda de Aguilar de la Frontera (Córdoba) el pasado 20 de diciembre dejó, además de una devastación material, una triste huella en una familia que aún lucha por recuperarse. Un hombre de 62 años perdió la vida atrapado por las llamas, mientras que su hermana y su cuñado, de 73 y 80 años, sobrevivieron tras ser evacuados al hospital de Montilla por inhalación de humo.

Ahora, esta tragedia que conmovió a todo el municipio ha provocado un movimiento solidario encabezado por las nietas de la pareja superviviente, Isa y Laura, que buscan apoyo económico para reconstruir el hogar familiar.

"Esta mañana a las 7:30h el hogar de nuestros abuelos ha salido ardiendo a causa del fuego de la chimenea", explican en un mensaje difundido en la plataforma de recaudación de fondos. Según relatan, un sofá se prendió y, en cuestión de minutos, el fuego se extendió por toda la vivienda. A pesar del rápido desenlace, sus abuelos lograron salir a tiempo, aunque con síntomas de intoxicación por humo que requirieron atención médica inmediata. Sin embargo, su tío, que padecía síndrome de Down, no pudo escapar y quedó atrapado en una de las habitaciones.

Una vivienda inhabilitada tras el fuego

Un incendio que ha sido devastador para toda la familia. "Nuestro corazón y el de toda la familia está destrozado y nos hemos quedado sin hogar", señalan Isa y Laura. La vivienda, según confirmaron los bomberos, quedó inhabitable tras el incendio, lo que hace que la ayuda sea ahora más urgente y necesaria. Y es que todas las pertenencias de la familia fueron consumidas por el fuego.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ante esta situación, las nietas han iniciado una campaña de recaudación de fondos, agradeciendo cualquier contribución que pueda ayudar a sus abuelos a recuperar un espacio seguro donde vivir. La respuesta ha sido inmediata y, en pocos días, la iniciativa ha conseguido casi 4.000 euros procedentes de un centenar donativos.

Isa y Laura explican que cualquier ayuda es bienvenida, y que quienes no puedan aportar económicamente pueden sumarse enviando mensajes de apoyo y buenos deseos. De esta forma esperan que pronto sus abuelos reconstruyan su hogar y empezar una nueva vida.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las llamas calcinaron toda la casa

Los servicios de emergencia actuaron rápidamente tras la alerta, que llegó sobre las 7:30 horas del sábado 20 de diciembre. Bomberos de Puente Genil, efectivos de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil y Policía Local se desplazaron hasta el lugar, donde confirmaron que la vivienda había ardido por completo. El operativo permitió rescatar a los supervivientes y certificar el fallecimiento del hombre de 62 años, ya que el incendio había avanzado con rapidez y la visibilidad en el interior era nula, dificultando cualquier intento de salvar a la víctima atrapada.

La campaña de ayuda organizada por las nietas busca cubrir necesidades inmediatas, como ropa, enseres y mobiliario, lo que ha generado una importante ola de solidaridad en la localidad.