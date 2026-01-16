Muere una mujer que resultó herida junto a su hija en un incendio en Cabra (Córdoba)

El incendio se produjo sobre las 04:15 horas del pasado jueves en la urbanización Pedro Garfias de Cabra

Una mujer que resultó herida este jueves de gravedad junto a su hija en un incendio en su vivienda de Cabra (Córdoba) ha fallecido finalmente en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde permanecía ingresada, según han informado a EFE fuentes del ayuntamiento cordobés.

El incendio se produjo sobre las 04:15 horas del pasado jueves en la urbanización Pedro Garfias de Cabra, que tuvo que ser evacuada y los vecinos desalojados por prevención, y se localizó en un piso de la segunda planta, precintado por la Policía Nacional.

Varios vecinos tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo

Además de las dos mujeres que resultaron heridas, la Policía Local ha informado de que varios vecinos tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios por inhalación de humo, mientras que el piso siniestrado quedó completamente calcinado.

La herida más grave fue evacuada a la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío, donde finalmente ha fallecido, mientras que su hija tuvo que ser trasladada al Hospital Infanta Margarita de Cabra, según han indicado fuentes policiales.

En el lugar intervinieron efectivos de los Bomberos de Lucena, así del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y Policía Nacional para acabar con el incendio.