Accidente

La Guardia Civil difunde imágenes desde el centro de la tragedia de Adamuz: así fueron los rescates en la zona cero

Labores de la Guardia Civil en Adamuz
Labores de la Guardia Civil en Adamuz. EFE
La Guardia Civil ha difundido a través de la red social X, imágenes del accidente de Adamuz desde dentro del operativo de rescate y labores de identificación de las víctimas. La tragedia ya ha dejado 39 muertos y más de un centenar de heridos, aunque se siguen buscando heridos y cuerpos que puedan no haberse encontrado hasta el momento.

Como ya ha comunicado la Guardia Civil, en esta intervención han acudido más de 220 guardias civiles, pertenecientes a unidades de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, GRS y del Servicio Aéreo, que en este momento continúan trabajando en el dispositivo.

Gratitud ante la labor de la Guardia Civil

El jefe de la Policía Local de Adamuz, Córdoba, Antonio Ruiz, ha querido agradecer la labor de la Guardia Civil durante el momento de la tragedia, algo que ha comunicado públicamente, mostrando su agradecimiento también a otros servicios como los sanitarios y los bomberos.

"Quiero agradecer a todos ellos, y a la Guardia Civil, que ha estado desde el primer momento", junto a los "servicios sanitarios, Protección Civil, bomberos y, en fin, a todos", su intervención ante un accidente que, en un primer momento supuso el que sacaran a los heridos "de los distintos vagones y a trasladarlos a las ambulancias, porque no podían llegar al tren y se habían quedado un kilómetro aproximadamente", ha declarado.

