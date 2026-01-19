Las autoridades procedieron este fin de semana al arresto de Juan Luis Gil, presidente del Xerez, tras un presunto caso de malos tratos

El presidente del Xerez CD, Juan Luis Gil, ha sido detenido por las autoridades recientemente por un presunto caso de malos tratos en el ámbito familiar.

Así lo confirman fuentes como 'Diario de Jerez'. Los hechos se habrían producido en la noche del pasado sábado, y después, tras la pertinente denuncia, fue detenido por la Policía.

El caso denunciado está siendo gestionado por un equipo de la UFAM (Unidad de a la Familia y Mujer) de la Policía Nacional, que trata de esclarecer los hechos.

Juan Luis Gil permanece en comisaría a la espera de conocer la decisión del juez

Una vez ha prestado declaración el detenido, la investigación permanece abierta a la espera de que el caso sea puesto en conocimiento de la autoridad judicial.

