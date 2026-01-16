Alberto Rosa 16 ENE 2026 - 18:35h.

La irunesa ha vuelto ha denunciar a la entidad blanca asegurando que le ha dejado una “huella de maltrato”

La exnutricionista del Real Madrid, Itziar González de Arriba, decidió contar públicamente su experiencia con el club tras denunciarlo por despido. Incorporada hace un año, en un contexto marcado por las numerosas lesiones musculares de la plantilla, la irunesa asegura que vivió un "infierno" durante casi nueve meses en la entidad blanca, a la que llegó con el objetivo de ayudar a acabar con esa problemática.

Ahora, la irunesa ha vuelto ha denunciar a la entidad blanca asegurando que le ha dejado una “huella de maltrato”. Así lo ha expuesto González en el programa ‘Goazen Reala!’, de ‘El Diario Vasco’. La irunesa define su experiencia laboral diaria como una “sensación de cárcel” y un entorno tóxico donde incluso llegó a sufrir episodios de angustia y tristeza. Ella lo describe en el citado programa como “un problema de ego por parte de los servicios médicos y otros empleados”.

La nutricionista pone de ejemplo que le intentaron “imponer suplementos de un patrocinador que consideraba perjudiciales para el rendimiento y la salud de los futbolistas, recibiendo incluso amenazas de dicho patrocinador al negarme a administrarlos”.

Obstáculos absurdos y discriminatorios

González denuncia también obstáculos absurdos y discriminatorios, como la prohibición de pisar el césped de las instalaciones bajo el argumento de que es mujer. Algo que no entendían dentro del club es que los jugadores deben comer lo que les siente bien, no lo que les guste”, explica.

Todo ello conllevó en un aislamiento impuesto por la dirección y los servicios médicos, lo que llevó a González a recurrir a métodos poco convencionales para asegurar que los deportistas cumplieran con sus planes nutricionales. La especialista cuenta que debía abordar a los jugadores durante solo dos minutos en el parking o revisar la basura para verificar si los botes de suplementación estaban vacíos.

La nutricionista cuenta que también ha recibido hasta “tres denuncias falsas”. “Tengo amenazas hasta por WhatsApp que no puedo detallar hasta que se celebre el juicio”, añade. También ha contado que su decisión de denunciar al club le fue desaconsejada incluso por sus abogados, “pero tengo que defender mi prestigio profesional y es la forma de que Florentino Pérez se entere de lo que ha ocurrido.