Josep María Bartomeu, expresidente del Fútbol Barcelona, y su jefe de gabinete, Jaume Masferrer, han sido condenados por un juez por injuriar en las redes sociales a Jaume Roures, expresidente de Mediapro, al que deberán indemnizar con 10.000 euros, cantidad que será donada al Casal d'Infants del Raval.

Concretamente, el titular del juzgado de lo penal número 4 de Barcelona concluye que Bartomeu, que fue presidente del Barça entre 2014 y 2020, y su entonces jefe de gabinete injuriaron de forma grave a Roures desde el 14 de junio de 2018 hasta finales de diciembre de 2019 con el objetivo de dañar su imagen, ya que era contrario a la entonces directiva azulgrana.

Por ese motivo, y según una sentencia de la que se hace eco EFE, el juez condena a Josep María Bartomeu a una multa de 6.000 euros, –mientras a Masferrer le impone otra de 3.000 euros–, por un delito continuado de injurias graves. Además, por el daño moral que le causaron, les obliga a indemnizar conjuntamente a Roures con 10.000 euros, frente a los 100.000 que el empresario solicitó en el juicio.

Por otra parte, como pidió el propio expresidente de Mediapro, el juez acuerda que la indemnización se abone directamente a la entidad sin ánimo de lucro Casal dels Infants del Raval, de Barcelona.

Los mensajes, publicados desde una cuenta creada por la empresa l3 Ventures en perfiles vinculados a Bartomeu

Según refiere la sentencia, los mensajes publicados en una cuenta de 'X', –antes Twitter–, y una de Facebook creadas por la empresa I3 Ventures, en perfiles a los que Bartomeu y Masferrer estaban vinculados directamente y eran responsables, tenían un contenido "insultante, injurioso o vejatorio" que excedía el derecho a la crítica y eran "claramente atentatorios" contra la honorabilidad de Roures.