El periodista Óscar Toro y su mujer, la fotoperiodista María Clauss, están entre las personas fallecidas por el accidente de dos trenes en Adamuz, Córdoba. La noticia ha sido confirmada por fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, tal y como informa 'Diario de Huelva'.

Ambos periodistas eran muy conocidos en Huelva, donde sus muertes han causado una gran conmoción. En el accidente también ha resultado herido Luis Carlos Saenz, quien viajaba junto a su madre -que sigue desaparecida- y sus tres hijos, que se encuentran bien. El hombre ha sido intervenido quirúrgicamente.

"Ambos eran grandes profesionales", lamentan en redes sociales

En las redes sociales ya han aparecido los primeros mensajes de condolencias por la muerte de los dos periodistas. La Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha ha querido mostrar "su pesar por el accidente ferroviario".

"Mostramos nuestro pesar por el accidente ferroviario producido ayer. Acompañamos el dolor de todas las víctimas y familiares, entre ellas la fotógrafa María Clauss y el periodista Óscar Toro, ambos grandes profesionales, comprometidos con la formación de las futuras generaciones", han publicado en la plataforma X.

Confirman la muerte de cuatro miembros de una familia

Mientras las causas del accidente todavía siguen siendo una incógnita, Emergencias trabaja para encontrar a las personas desaparecidas. Entre ellos se encontraba una familia de cuatro miembros que han encontrado fallecidos. El Ayuntamiento de Punta Umbría ha sido el encargado de dar la noticia en redes sociales, donde han decretado tres días de luto.

La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía uno de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.