El gesto de uno de los héroes de Adamuz: "Majestad, soy Gonzalo, el del quad"

En la zona cero, unos reyes emocionados, han agradecido su entrega a los vecinos de Adamuz.

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: recuperan tres cadáveres atrapados en el tren Alvia

A escasos metros de la tragedia, los reyes han comprobado el estado en el que quedaron los vagones del Iryo siniestrado. Una escena impactante junto a la que han sido informados de primera mano por las autoridades y los servicios de emergencias que se volcaron desde el primer minuto. Allí, en la zona cero, emocionados, han agradecido también su entrega a los vecinos que no dudaron en dejarlo todo para socorrer a los heridos.

Uno de ellos ha sido Gonzalo, el cuponero de Adamuz, que rescató hasta 15 heridos con su quad. Y su gesto con los reyes ha sido igual de espontáneo y natural que su instinto para ayudar el día de la tragedia de Adamuz. "Le he dicho, majestad, soy Gonzalo, el del quad", y él me ha respondido: "Ah, encantado, habéis hecho una labor estupenda".

No es para menos. Este vecino del municipio utilizó su coche y posteriormente su quad para auxiliar a numerosas personas atrapadas. Tras llegar inicialmente con su vehículo y comprobar las enormes dificultades de acceso, solicitó autorización a la Guardia Civil y a las autoridades para entrar con el quad, al considerar que era el único medio con el que se podía avanzar hasta los vagones. Logró acceder al lugar del accidente en torno a las 20:45 horas, cuando aún no habían llegado muchos de los recursos pesados y la zona seguía prácticamente a oscuras.

"Me encontré la muerte. Cuando llegas allí te encuentras a la muerte mirándote a la cara"

"Me encontré la muerte. Cuando llegas allí te encuentras a la muerte mirándote a la cara, diciéndote que no vales para nada, no eres nada y aquí mando yo”. A su alrededor, explica, había silencio, miedo y personas pidiendo ayuda, algunas atrapadas bajo los vagones y otras heridas en mitad del frío y la oscuridad. Ante la falta total de visibilidad, regresó a su domicilio para recoger focos y poder continuar las labores de auxilio en condiciones mínimas.

Entre las personas a las que asistió se encontraba Hugo, un joven de Huelva, al que logró sacar de la zona afectada cargándolo a cuestas durante cerca de un kilómetro hasta llegar al coche. El joven se encontraba descalzo y con heridas visibles. Posteriormente fue trasladado al domicilio de Gonzalo, donde fue atendido por su pareja y una vecina hasta que pudo ser recogido por un familiar.

Tras los agradecimientos, llegaba el momento del consuelo a los familiares de las víctimas. Dolor inmenso en el centro cívico donde los psicólogos acompañan a los que han perdido algún ser querido. Cancelada la agenda oficial para hoy, en estos momentos Felipe VI está junto a los heridos en el hospital universitario que lleva el nombre de su madre para compartir la preocupación por los que consiguieron salir con vida del horror. 39 personas, 13 de ellas todavía luchan en la unidad de cuidados intensivos.