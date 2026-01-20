La pequeña logró salir del tren por un estrecho agujero del Alvia sin abrigo y descalza

El accidente de tren de Adamuz deja historias desgarradoras, entre ellas la del fallecimiento de los cuatro miembros de una misma familia que viajaban en el Alvia. Únicamente se salvó Cristina, una niña de seis años a la que encontraron deambulando entre escombros y hierros mientras preguntaba por sus padres, fallecidos en el siniestro.

El padre, su hijo de 12 años y un sobrino de 25 años han sido identificados entre los fallecidos. La madre continúa desaparecida.

La pequeña logró salir del tren por un estrecho agujero del Alvia. Un guardia civil la encontró sin abrigo y descalza deambulando.

Quien la custodió hasta que la llevaron con sus familiares asegura que "nunca he conocido a una niña tan valiente".

Se busca a la madre de la niña

La familia era muy conocida en Aljaraque, donde vivían, y en Punta Umbría, de donde eran, y donde la madre, aún desaparecida, tenía una tienda de ropa infantil.

Cristina permanece con sus abuelos y su tío, quien la cuidan mientras se recupera de sus pocas heridas físicas, aunque las emocionales llevarán mucho más tiempo.

Los colegios de los niños de la familia celebran una misa

El Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) se ha sumado a la dirección, al profesorado, al alumnado y a toda la comunidad educativa de los colegios Entrepinos y Tierrallana que han celebrado este martes una misa y han guardado un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el trágico accidente de tren ocurrido en Adamuz (Códoba).

En este sentido, según ha señalado el Consistorio en sus redes sociales, este acto se ha celebrado de forma particular, en memoria de la familia de Punta Umbría --con cuatro miembros fallecidos en el accidente, el matrimonio un hijo y un sobrino--, cuyos hijos pertenecen a los centros --la pequeña de seis años que sobrevivió al accidente estudia también en el centro Tierrallana--.

Igualmente, el acto ha ido dirigido de la misma manera a otras víctimas mortales que también han tenido relación con los citados colegios que se encuentran situados en el término municipal de Aljaraque.

El alcalde del municipio, Adrián Cano, ha acompañado a este minuto de silencio y la misa al colegio Entrepinos, junto a miembros de su equipo de gobierno, mientras que la primera teniente de alcalde, Ana Mora, ha acudido a los actos en el colegio Tierrallana junto a otra representación del equipo de gobierno municipal para estar junto a los que hasta hace poco han sido sus profesores y compañeros "en estos momentos de dolor".

Son muchas las instituciones, organizaciones y ayuntamientos de la provincia que se han sumado este martes al dolor de las víctimas celebrando minutos de silencio como el sindicato UGT, el Hospital Infanta Elena, que tiene ingresadas a algunas de las víctimas de la provincia del siniestro ferroviario, o los ayuntamientos de Beas o Gibraleón. Precisamente este último Consistorio confirmó el lunes por la tarde el fallecimiento de dos vecinos del municipio en el accidente.