Santiago agradece a todas las personas que han ayudado, "madres, padres, familias, enamorados...".

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: las víctimas mortales ascienden a 42 personas

Compartir







La cara muestra las heridas causadas en la tragedia de Adamuz que le han ocasionado también la rotura de la tibia y el peroné. Es el relato de Gonzalo, que viajaba en el vagón número uno con destino a Huelva uno de los supervivientes desde el hospital donde se recupera de un día que nunca olvidará. "Ha sido un accidente muy trágico, parecía un infierno, había muchos heridos graves. Por suerte estoy vivo". Relata que un convoy chocó contra otro. "Estoy contento de estar vivo".

Santiago relata en sus redes sociales que estaba con su enamorada, que también se ha salvado. "Ha sido una fuerza divina, un milagro esta vivo porque ha habido muchos muertos. La vida es así, hay que vivir la vida, es corta. Agradecer a todas las personas que han ayudado, madres, padres, familias, enamorados. En la vida hoy estás aquí y otro".