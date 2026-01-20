La Guardia Civil ha trasladado las muestras de ADN recogidas en Andalucía hasta Madrid para identificar víctimas

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: el Gobierno sostiene que "todas las hipótesis están abiertas"

La Guardia Civil traslada en helicóptero las muestras de ADN de familiares directos de los fallecidos en el accidente de trenes ocurrido en Adamuz, Córdoba, de los puntos habilitados para su recogida en Huelva, Málaga y Sevilla para su análisis en los laboratorios del Servicio de Criminalística, ubicados en Madrid.

Las primeras muestras de ADN de familiares directos se han recogido en Huelva, Málaga y Sevilla, según ha indicado la Guardia Civil, que también ha habilitado otros puntos similares en Córdoba y Madrid.

Estas muestras, que servirán para identificar a las víctimas de un accidente que hasta el momento deja un balance de 41 fallecidos, se han trasladado en el helicóptero del Servicio Aéreo hasta Córdoba, donde luego se remitirán todas de forma conjunta al laboratorio de Criminalística en Madrid para su cotejo.

Piden la participación de los familiares

Las primeras muestras llegaron anoche a Madrid desde Córdoba en helicóptero. Se trata de las que se han extraído ya de todos los cadáveres a los que se les ha practicado la autopsia. El objetivo de este procedimiento es agilizar la comprobación de ADN con el de las víctimas para poder ayudar a identificar cuerpos que los efectivos sacaron de los vagones afectados.

Muchas familias continúan denunciando la desaparición de alguna persona o ser querido que viajaba en el tren accidentado en Córdoba. Las autoridades confirmaban hace unas horas más una nueva víctima mortal que fue encontrada entre los escombros del convoy.

La Guardia Civil ha habilitado cinco puntos en Madrid, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla para la recepción de esas muestras y desde la Guardia Civil han recordado que para poder cotejarlas es fundamental la participación de los familiares de las víctimas.