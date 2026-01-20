Iván Sevilla 20 ENE 2026 - 12:34h.

"Iba en uno de los vagones de Iryo y no hemos podido localizarlo en ningún hospital", lamenta su hermana Natalia

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: la Guardia Civil pide inmovilizar el vagón seis del Iryo, el primero que descarriló

Compartir







MálagaEn el segundo día tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), además de los hospitalizados hay gente en paradero desconocido. Uno de ellos es Jesús Saldaña, un cardiólogo malagueño que desde el 18 de enero se encuentra desaparecido.

Recordamos que también una doctora quedó ingresada en la UVI y que, entre los heridos está una legionaria de Ronda. Igualmente de Málaga es el médico al que familiares y otros conocidos continúan buscando.

PUEDE INTERESARTE Confirman la muerte de Miriam, joven de 27 años de Lepe que viajaba en el tren Alvia descarrilado

Así lo han compartido en sus redes sociales tanto la hermana del joven, Natalia Saldaña, como compañeros suyos de profesión. "Iba en uno de los vagones del Iryo accidentado", aseguró Ignacio, amigo de Jesús.

"No sabemos nada de él desde que tuvo lugar el accidente", lamentó en su perfil de X en una publicación a las 21:15 horas de este 19 de enero: "Si alguien tiene alguna noticia sobre él, le ruego que me escriba".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Agradecía la difusión de la fotografía que adjuntaba del cardiólogo y trabajador sanitario en el Hospital La Paz de Madrid. De hecho, varios médicos de su misma unidad del citado centro han ido compartiendo su caso.

Por ejemplo, Almudena alerta en X: "Por favor, a los que ibais en los vagones del Iryo, si os suena su cara, cualquier información puede ser útil". Su familia está muy preocupada por su situación y estado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"No hemos podido localizarlo en ningún hospital"

La hermana de Jesús Saldaña también señaló en su cuenta de Instagram que no tenían noticias del joven, después de intentar encontrarle en los centros hospitalarios donde se habían estado evacuando a los viajeros.

"No hemos podido localizarlo en ningún hospital" de Córdoba y Jaén, lamentaba Natalia. En declaraciones a la 'Cadena Ser', la chica que igualmente es sanitaria, en concreto pediatra, relataba entre lágrimas su desesperación.

"Viajaba solo y a través de compañeros de profesión estamos tratando de ver si hay algún paciente de sus características hospitalizado, pero sin éxito de momento", explicaba muy afectada.

Una chica cogió su móvil tras el accidente

Admitía que "la esperanza es lo último que se pierde", aunque "cada vez pasan más las horas" y la inquietud va en aumento. "Llamé a su teléfono y me lo cogió una chica llamada Patricia, no sé más de ella", apuntó.

Después de pasarle a ella una imagen de Jesús para que pudiese buscarlo en Adamuz, no consiguió dar con él. Su móvil se lo quedó la Guardia Civil, que posteriormente lo entregó a la familia.

Un conocido suyo, profesor en la Universidad de Málaga, pedía en su perfil de X que aparezca cuanto antes. "Enorme persona y enorme profesional", decía acerca de un Jesús al que esperan localizar sano y salvo.