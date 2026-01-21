Agustín se salvó en Angrois al cambiar el turno con un compañero, pero este accidente en Adamuz ha acabado con su vida.

Última hora del accidente de trenes en Adamuz: Los maquinistas convocan huelga general para el 9, 10 y 11 de febrero

El tripulante del Alvia que descarriló el pasado domingo en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y quien se salvó de la tragedia de Angrois en 2013 ha sido identificado entre las víctimas mortales del siniestro. Un familiar de este tripulante ha confirmado a EFE que las autoridades les han notificado la muerte este miércoles.

Se trata de Agustín Fadón, de 39 años, que viajaba como tripulante en la cafetería de ese Alvia que salió de Madrid la tarde del domingo con destino a Huelva, y que sufrió el accidente del que se han contabilizado hasta el momento 43 víctimas mortales.

Su hermana y su cuñado llevan varios días en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba, habilitado para congregar a las familias que buscan noticias de sus familiares desaparecidos tras el accidente.

Se salvó en Angrois al cambiar el turno con un compañero

Desesperados ante la falta de información, ambos acudieron a los medios de comunicación en busca de ayuda, después de que sus allegados se movilizaran también en redes sociales. Su hermana explicó a los periodistas que hace trece años este tripulante se salvó de la tragedia de Angrois porque cambió el turno con un compañero.

Su cuñado, por su parte, contó el martes que su familiar no figuraba en el registro de ningún hospital y que creen que viajaba en uno de los primeros vagones del Alvia, los más dañados tras el impacto con el Iryo que descarriló primero y que circulaba en sentido contrario. El compañero de tripulación de su cuñado, que sobrevivió a la tragedia, le perdió la pista cuando fue al baño, indicó.

María del Mar, la hermana del fallecido, ya había declarado que estaba "muerta en vida" temiéndose lo peor ya que su hermano era uno de los pilares de su vida. La familia ha confesado que Agustín "iba con miedo a trabajar ” por las “vibraciones” en los trenes y que había superado con mucho esfuerzo el accidente de Angrois.