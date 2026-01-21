Natural de Córdoba, aunque vivía en Huelva, donde se trasladó a los 3 años, era uno de los pasajeros del Alvia

Confirman el fallecimiento de Julio Rodríguez, el leonés que viajaba en el tren descarrilado de Adamuz

Mario es uno de los opositores a Instituciones Penitenciarias que viajaba desde Madrid a Huelva en el Alvia que descarriló en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo, día en que, precisamente, cumplió 42 años. Tres días después, su familia acaba de conocer que está entre los fallecidos en el accidente.

Natural de Córdoba, aunque vivía en Huelva, donde se trasladó a los 3 años, era uno de los pasajeros del Alvia que sufrió el impacto de otro tren, un Iryo que hacía el trayecto Málaga-Madrid, a la altura del citado municipio cordobés, un siniestro que ha dejado por el momento 43 víctimas mortales.

Tras tres días en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba, que concentra al grueso de las familias, su madre acaba de ser informada de que su hijo está entre los fallecidos del accidente.

Mario se levantó a la cafetería del Alvia

En un momento del trayecto, según transmitió a sus familiares, Mario se levantó a la cafetería del Alvia, que se encontraba en los primeros vagones del tren -los que sufrieron el impacto-, junto a algún compañero y profesor. Tres de ellos fallecieron, según ha contado después Miguel Cotán, pareja de la madre de Mario, a los medios congregados.

Esa fue la última comunicación que tuvo de Mario, cuando le dijo que se levantaría a por una Coca-Cola y una bolsa de patatas porque no había comido nada. Ese mismo domingo cumplía 42 años y su madre le esperaba en casa con una tarta, cuenta, muy afligido, Miguel.

Antes que él, profundamente dolida, su pareja, la madre de la víctima, ha querido agradecer ante los medios el trabajo y la atención prestada por la Cruz Roja y Protección Civil.

En cambio, Miguel ha lamentado el trato recibido por algunos interlocutores, entre los que ha citado a Renfe.