Unos pocos minutos separaron a Ángela y Daniel de vivir uno de los peores accidentes ferroviarios que se han sufrido en España en las últimas décadas. La pareja de malagueños se bajó siente minutos antes del accidente, en la estación Julio Anguita de Córdoba, cuando el tren siguió camino llegó el horror.

Con el miedo aun en el cuerpo y un recuerdo que les durará toda la vida, la pareja cuenta cómo se salvaros de la tragedia por apenas siete minutos.

Ambos viajaban en el vagón número siete del tren Iryo con destino a Madrid que descarriló a la altura de Adamuz, “no nos lo creemos todavía”, explicaba Daniel (26 años) en La Opinión de Málaga.

El vagón donde unos instantes antes iban ellos sentados fue uno de los que descarriló y fue impactado por el tren que venía por la otra vía. Son conscientes de que ellos podrían haber sido uno de los 42 fallecidos que ha dejado el accidente.

"Todos los demás siguieron"

“Nosotros nos bajamos, pero todos los demás siguieron, porque, además, nos bajamos muy pocas personas en la estación de Córdoba”, cuenta intentando asimilar lo sucedido.

Por su parte Ángela, de 22 años, reconoce estar todavía conmocionada y con “el miedo metido en el cuerpo y pensando en todas esas personas que iban con nosotros en el vagón”, unos rostros que permanecerán “grabados” en su memoria durante mucho tiempo.

A pesar de sentirse aliviados por no ser una de las personas que han sufrido el accidente tienen sentimientos encontrados ya que no se les va la preocupación de la cabeza por todos aquellos pasajeros que iban en los trenes. “No hago nada más que pensar en esa gente, en esos familiares…se me pone la piel de gallina”.