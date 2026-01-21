La recreación de cómo se pudo romper la soldadura de la vía que descarriló el tren Iryo en Adamuz

Es una de las principales hipótesis que en estos momentos manejan los expertos sobre las causa del accidente de Adamuz.

Última hora del accidente de trenes en Adamuz: Oscar Puente, sobre la causa de la tragedia: "No ha sido la falta de mantenimiento ni de control"

¿Qué pudo ocurrir en el accidente de Adamuz? Ya conocíamos la situación final de los trenes tras el terrible impacto a más de 200 kilómetros hora. Separados entre 600 y 800 metros. El Iryio, con sus 3 últimos coches descarrilados por un lado, y el Alvia con sus 2 primeros coches prácticamente desechos caídos a un talud.

El impacto fue de tal magnitud que un bogie ha aparecido en un arroyo tras caer por un desnivel. Es una pieza del coche 8 de Iryo colocada en la parte inferior, la parte de debajo. El bogie ha sido arrancado de cuajo. Lo que no sabemos es si fue ese mismo bogie el que hizo descarrilar al Alvia como un escombro que quedó en la vía contraria. O bien salió volando con el impacto. Desde el ,inisterio apuntan a que la causa del descarrilamiento y del choque fue una colisión con los coches, con los vagones, no con ese bogie.

La principal preocupación está ahora en las vías. Los expertos creen que la hipótesis más probable es que el paso de los trenes fuera desgastando un punto crítico, una soldadura que une los tramos de vía. Es una pieza muy determinada en un punto muy concreto entre esos tramos, una soldadura que se hace con hierro fundido a altísima temperatura. Si presentaba un fallo previo, el paso constante de máquinas muy pesadas pudo agrietarla.

El desgaste pudo generar muescas a los coches y trenes que pasaron antes hasta romperse en un momento concreto, haciendo descarrilar el coche número 6 del tren Iryo y desencadenando el accidente.