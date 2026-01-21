Malena Guerra José Rocamora 21 ENE 2026 - 15:49h.

Las claves que empiezan a desvelar las investigaciones de la tragedia de Adamuz, que ya se ha cobrado la vida de 43 personas continúa.

Última hora del accidente de trenes en Adamuz: Suben a 43 los fallecidos tras recuperar un cadáver dentro de un coche del Alvia

La investigación de la tragedia de Adamuz que ya se ha cobrado la vida de 43 personas continúa, y una de las novedades de las últimas horas es que se han encontrado muescas en todas las ruedas del Iryo y en otros trenes que pasaron antes por la misma vía. Esto puede ser clave a la hora de averiguar qué paso.

Esas muescas se han detectado en las ruedas de los primeros vagones del tren Iryo que no descarrilaron y en los dos o tres trenes que circularon previamente por esa misma vía. Son unas rozaduras del tamaño de una moneda de cincuenta céntimos. Ahora hay que determinar si esas muescas influyeron en el accidente.

También hay que tener en cuenta un cambio de agujas que hay 40 kilómetros antes del punto del descarrilamiento. Adif ya había avisado a los maquinistas de que ahí había una rotura en la vía.

La imagen del bogie disparada evidencia la fuerta del impacto mortal

Y una imagen que evidencia la fuerza del accidente. La del bogie, la pieza que sirve de contacto entre el tren y la vía, que apareció en un río y que podría pertenecer al Iryo accidentado.

La hipótesis de una soldadura rota en un punto crítico, clave

La hipótesis de trabajo se centra en la soldadura de la vía rota en un punto crítico y todo apunta a que se rompió al pasar el Iryo en concreto el coche seis que lo hizo descarrilar. César Franco, presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Industriales, señala que "se pone más foco en la vía que en el bogie del coche número 6, pero has sido tú el que has pisado o ha sido el tablón el que ha estado en mal estado".

Si fue la soldadura, esta pudo romper por desgaste o fatiga o por un defecto de material, un borde afilado o un engrosamiento que ha ido dejando huella en los trenes hasta que el paso masivo de los trenes la ha partido. "Son huellas de milímetros, por eso se van buscando marcas", asegura César Franco. Se están comprobando la compatibilidad de las marcas que tienen las ruedas del Iryo , y no encontraron en los primeros trenes que pasaron, pero si los tres inmediatamente anteriores., como ha desvelado Óscar Puente.

Las inspecciones en la vía se hicieron entre octubre y noviembre pasado, se auscultó la vía con un tren especial y a pie. Pero quizá no fue suficiente para una circulación multiplicada por tres. Los Iryo pesan más, pero hasta ahora no se habia considerado un problema. También se analizan esas ruedas que salieron disparadas hasta un arroyo tras el impacto del vagon 8 con el Alvia.