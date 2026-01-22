Óscar es uno de los testigos clave que viajaban en el Iryo y que afirma que "vio pasar el Alvia a toda velocidad"

Accidentes ferroviarios en España: recuperan dos nuevos cadáveres en Adamuz elevando a 45 el número de víctimas mortales

Compartir







Los relatos de las personas que han conseguido sobrevivir al accidente de trenes de Adamuz siguen llegando, como es el caso de Óscar, uno de los pasajeros que viajaba en el quinto vagón del tren Iryo, concretamente en uno de los asientos a contra marcha y que pudo observar cómo se produjeron los hechos.

Óscar iba sentado en el asiento 11 a contra sentido, en el vagón número cinco. "De repente notamos un salto, un saltito. Un amigo que iba enfrente de mí me dijo: 'Hala, vaya bache'". Él es la persona que estaba más cerca del punto en el que se produjo el descarrilamiento de los vagones seis, siete y ocho de su mismo tren.

PUEDE INTERESARTE Las claves y datos del accidente de Adamuz: lo que se sabe hasta ahora

"Como yo iba de cara al vagón seis, vi que ese mismo empezó a inclinarse. Entonces en ese momento me abracé a la mesa. Miré por la ventana y vi pasar el Alvia a toda velocidad. Los pasajeros de ese vagón, ni vieron ni sintieron ningún golpe, simplemente pensaron que el Alvia había pasado de largo.

El relato de los primeros agentes que acudieron al lugar

Los primeros agentes en llegar, de la Guardia Civil de tráfico, tampoco sabían que había un segundo tren afectado. De hecho, uno de ellos fue quien se lo contó al maquinista: "Él me dijo que no había otro tren, entonces yo le dije que mirase hacía allá, a unos 500 metros había algo gordo, giró la cabeza y ya no me dijo nada más".

PUEDE INTERESARTE Adif levanta el límite de velocidad en un tramo de la línea Madrid-Barcelona, excepto en cuatro tramos

Otro de los momentos más sorprendentes para ellos fue ver como una niña de tan solo seis años era la única superviviente de su familia: "Ella decía que sus padres estaban muertos, pero lo contaba como si ella no fuera consciente de lo que estaba viviendo, lo contaba como si estuviese metida en una película, no lloraba".