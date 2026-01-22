El Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro, en Córdoba, asumirá la macrocausa del accidente ferroviario

Accidente ferroviarios en España: Adif mantiene la limitación de velocidad en varios puntos de las líneas Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia

Los trabajos en la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) se mantienen, cuatro días después de la tragedia que ha provocado la muerte de 43 personas y más de un centenar de heridos. Las incógnitas se acumulan y surgen más preguntas sobre las causas del descarrilamiento del tren Iryo de Alta Velocidad y el posterior choque de un Alvia.

Los investigadores tratan de averiguar "si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse", según ha señalado el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras las últimas revelaciones.

Estas últimas pistas apuntan a que, en este momento, lo que parece más probable es que pudiera haber una rotura de carril o de soldadura, según ha indicado el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón. La investigación también ha revelado la existencia de muescas en las ruedas de los vagones anteriores al que descarriló.

Los audios de las conversaciones del personal ferroviario desvelan que el conductor del Iryo no fue consciente del choque y que el centro de control de la estación de Atocha intentó contactar con el maquinista del Alvia, que posiblemente ya había fallecido. Ante su falta de respuesta, pudieron hablar con la interventora, que, en estado de 'shock', informó de que tenía "sangre en la cabeza".

Lo que se sabe del accidente en Adamuz hasta el momento en cifras:

- El número de víctimas mortales es de 43, de las cuales 42 ya se han identificado a través de las huellas dactilares. La cifra de denuncias de desapariciones continúa siendo 45.

- Siguen ingresadas en distintos hospitales andaluces 31 personas (28 adultos y tres niños) tras seis últimas altas hospitalarias. Seis heridos están en diferentes unidades de cuidados intensivos (UCI). El total de atenciones sanitarias es de 123 (118 adultos y cinco menores).

La investigación se centra en la marca de los bogies

- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que hay marcas en los 'bogies' (la estructura que está debajo de la carrocería de los trenes integrada por ejes y ruedas) de los cinco primeros coches del Iryo.

- Los trenes que pasaron más de una hora antes del accidente por ese tramo de la vía no muestran en sus ruedas las muescas que sí presentan los que pasaron después, incluido el siniestrado.

- La Guardia Civil ha localizado sumergida parcialmente en un arroyo la pieza del eje de un tren encontrada cerca del lugar del accidente e investiga si procede de uno de los trenes siniestrados y si puede arrojar alguna pista sobre las causas de la tragedia.

- Los operativos técnicos y de emergencia tienen que trocear ahora el último vagón del Alvia, el número 3, después de haber concluido en los vagones 1 y 2.

- Se ha cargado el vagón número ocho del Iryo en la góndola para su retirada de la zona.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, han acordado hacer un homenaje de Estado a las víctimas del accidente ferroviario, el próximo sábado 31 de enero en Huelva.

Por su parte, el sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf ha convocado una huelga del sector para reclamar garantías de seguridad y fiabilidad de la red ferroviaria del Estado tras la muerte de tres compañeros en los recientes accidentes registrados -Adamuz y Gelida (Barcelona).